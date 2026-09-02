Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu battı: 10 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor

(İSTANBUL) Silivri açıklarında yaşanan gemi kazasıyla ilgili Denizcilik Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı... Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünün belirtildiği açıklamada "Tuğberk İmamoğlu gemisinin hiçbir çağrıya cevap vermemesi ve gemideki personellerin cep telefonları AAKKM tarafından aranmasına rağmen cevap verilmemesi üzerine Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisi batmış olduğu değerlendirmekte olup, arama ve kurtarma faaliyetlerinin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ivedilikle başlatılarak sürdürülmektedir... 10 gemi insanın görev yaptığı Tuğberk İmamoğlu gemisine ait can kurtarma araçları (serbest düşmeli can filikası dahil) deniz yüzeyinde bulunmuş ne yazık ki içlerinde gemi personeli tespit edilememiştir" denildi.

Silivri açıklarında 03: 00 sıralarında Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden motor yağı yüklü Alsu tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye seyreden rulo saç yüklü Tuğberk İmamoğlu çarpışmasıyla yaşanan gemi kazasıyla ilgili Denizcilik Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı... Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığının değerlendirildiğinin belirtildiği açıklamada, olay yerinde; 14 adet deniz arama kurtarma unsuru, bir helikopter ve kazazede Alsu tankerinin fiilen arama kurtarma operasyonuna katıldığı bildirildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemimizden (COSPAS-SARSAT) saat 03: 26'da Marmara Denizi'nde trafik ayırım düzeni içerisinde (Silivri açıklarındaki mevkideki) bir geminin EPİRB cihazından (Acil Durum Konum Gösterici Radyo Vericisi) alınan acil durum sinyali araştırılması neticesinde Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu belirlenmiş ve Türk Radyo tarafından çağrı yapılmıştır.

"KURTARMA İÇİN İLK DENİZ UNSURU 04: 10'DE BÖLGEYE İNTİKALE BAŞLAMIŞTIR"

Saat 03: 41'de ALSU tankeri kaptanı tarafından Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimize, saat 03: 15 civarında kimliğini bilmediği bir gemi ile çarpıştığını (çatışma) bildirilmiştir. Cospas-Sarsat sistemimizden alınan sinyal incelenerek yapılan araştırma neticesinde Marmara Denizi'nde trafik ayırım hattı içerisinde Kocaeli'nden Aliağa'ya seyreden 2.999 ton motor yağı yüklü ALSU tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4.199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin çarpıştığı (çatışma) anlaşılmış ve ivedilikle arama kurtarma faaliyeti başlatılmış ilk deniz unsuru saat 04: 10'da bölgeye intikale başlamıştır.

"TUĞBERK İMAMOĞLU GEMİSİNİN BATMIŞ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLMEKTE"

Tuğberk İmamoğlu gemisinin hiçbir çağrıya cevap vermemesi ve gemideki personellerin cep telefonları AAKKM tarafından aranmasına rağmen cevap verilmemesi üzerine Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisi batmış olduğu değerlendirmekte olup, arama ve kurtarma faaliyetlerinin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ivedilikle başlatılarak sürdürülmektedir. Olay yerinde; 14 adet deniz arama kurtarma unsuru, bir helikopter ve kazazede Alsu tankeri fiilen arama kurtarma operasyonuna katılmaktadır.

10 gemi insanın görev yaptığı Tuğberk İmamoğlu gemisine ait can kurtarma araçları (serbest düşmeli can filikası dahil) deniz yüzeyinde bulunmuş ne yazık ki içlerinde gemi personeli tespit edilememiştir. Deniz kazası ile ilgili gelişmeler takip edilmekte olup kamuoyu bilgilendirilecektir"