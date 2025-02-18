Silivri Arama Kurtarma Ekibi, Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyonunu Başarıyla Tamamladı

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(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Silivri Arama Kurtarma Ekibi (SAK), kapasite artırımı kapsamında eğitim sürecini tamamladı. SAK ekibi, "Orta Seviye Kentsel Arama Kurtarma Patch" takmaya hak kazandı.

Silivri Arama Kurtarma Ekibi, kapasite artırımı kapsamında önemli bir eğitim sürecini tamamladı. 28 Ekim 2024 tarihinde başlayan eğitimler, üç hafta boyunca 66 personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitim programı kapsamında ekip üyeleri, hafif arama kurtarma, kentsel arama kurtarma operasyonel hazırlık ve GPS yüksekten ve derinden kurtarmak onularında eğitim aldı.

Eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından ekip üyelerinin yetkinliklerini artırmak ve sınav sürecine hazırlamak amacıyla AFAD Akreditasyon Kılavuzu'nda belirtilen tüm malzeme ve teçhizatlar temin edilerek SAK ekibi donanım açısından güçlendirildi.

Tüm hazırlıkların ardından AFAD tarafından 13-14 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Orta Seviye Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon Sınavı'na katılan SAK ekibi, başarılı bir performans sergileyerek sınavı geçti. SAK ekibi, Orta Seviye Kentsel Arama Kurtarma Patch takmaya hak kazandı ve bu kapsamda görev almaya başladı.