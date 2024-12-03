Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Çocuklara, Gençlere, Yaş Almış Büyüklerimize ve Dezavantajlı Gruplara Dokunmaya Çalışıyoruz" - Son Dakika
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Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Çocuklara, Gençlere, Yaş Almış Büyüklerimize ve Dezavantajlı Gruplara Dokunmaya Çalışıyoruz"

Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Çocuklara, Gençlere, Yaş Almış Büyüklerimize ve Dezavantajlı Gruplara Dokunmaya Çalışıyoruz"

Silivri Belediye Meclisi'nin aralık ayı toplantısında konuşan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Ülkemiz maalesef derin bir yoksulluğa doğru sürükleniyor. Bu yüzden biz, çocuklara, gençlere, yaş almış büyüklerimize ve dezavantajlı gruplara dokunmaya çalışıyoruz" dedi. Balcıoğlu, tematik park, ücretsiz çorba ikramı, ücretsiz HPV aşısı, çocuk kütüphanesi ve ilçeye kazandırılan 65 adet yeni çöp konteyneri gibi projelerden de bahsetti.

03.12.2024 09:35  Güncelleme: 09:37
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(İSTANBUL) - Silivri Belediye Meclisi'nin aralık ayı toplantısında konuşan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Ülkemiz maalesef derin bir yoksulluğa doğru sürükleniyor. Bu yüzden biz, çocuklara, gençlere, yaş almış büyüklerimize ve dezavantajlı gruplara dokunmaya çalışıyoruz" dedi. Balcıoğlu, tematik park, ücretsiz çorba ikramı, ücretsiz HPV aşısı, çocuk kütüphanesi ve ilçe kazandırılan 65 adet yeni çöp konteyneri gibi projelerden de bahsetti.

Başkan Balcıoğlu, aralık ayı meclis toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Belediye bütçesi, iştirak şirketlerine uygulanan kesintiler, tapu davaları ve kreş projeleriyle ilgili konulara değinerek, yaşanan zorluklara dikkati çeken Balcıoğlu, geçen aylarda belediye iştirak şirketlerinin borcu nedeniyle hiçbir bilgilendirme olmaksızın kesintiler yapıldığını söyledi.

Özellikle maaş ödemesinden sadece bir gün önce gerçekleşen bu kesintilerin belediyeyi zor duruma soktuğunu belirten Başkan Balcıoğlu, "Kanunun izin verdiği en üst limitten kesinti yapıldı. 20 milyona yakın paramız haberimiz olmadan kesildi. Yazılı itiraz ettik, fakat yanıt bile alamadık. Bu durum tarihinde hiç yaşanmadı. Ancak bizim dönemimizde oldu. Bu ay da kesinti yapılacağını öğrendik" dedi.

"Onlarca yıllık davalar bizim dönemimizde sonuçlanmaya başladı"

Tapu davalarına değinen Başkan Balcıoğlu, belediyeyi ilgilendiren iptal davalarının üst üste sonuçlanmaya başladığını dile getirdi. Başkan Balcıoğlu, "Sanki bir el dokundu, bir tuşa basıldı ve davalar peş peşe sonuçlanmaya başladı. Biz çözüm üretmeye çalışıyoruz ama bu gelişmeler dikkatimizi çekiyor" diye konuştu.

Ekonomik krizin etkilerinin derinden hissedildiği bir dönemde, belediye olarak çocuklara ve ailelere destek verme çabasında olduklarını vurgulayan Başkan Balcıoğlu, kreş projelerinin engellenmeye çalışıldığını belirtti. Öğrenci yurdu çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Balcıoğlu, şunları söyledi:

"Deniyor ki, 'Kreş yapamazsın, yaptıysan da faaliyetini sürdüremezsin.' Ne yapılmaya çalışıldığını anlamış değilim. İki gün sonra korkuyorum ki öğrenci yurtları için de benzer şeyler söylenecek. Ülkemiz maalesef derin bir yoksulluğa doğru sürükleniyor. Bu yüzden biz, çocuklara, gençlere, yaş almış büyüklerimize ve dezavantajlı gruplara dokunmaya çalışıyoruz."

Bora Balcıoğlu, belediyenin son dönem projelerini ve önceliklerini de ayrıntılı şekilde anlattı. Çocuklar, gençler ve yaş almış vatandaşlar için hayata geçirilen çalışmaları paylaşan Başkan Balcıoğlu, bu kesimlere yönelik projelerin yönetim anlayışında her zaman özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Tematik park projesi yolda

Park projeleri hakkında bilgi veren Başkan Balcıoğlu, "Çocukların sevdikleri karakterlerle tasarlanmış eğlenceli alanlar ya da eğlenirken öğrenmelerine katkı sağlayacak farkındalık parkları oluşturabiliriz. Ayrıca, alışılagelmiş bitkilerin dışında farklı bitki türleriyle donatılmış tematik parklar da planlıyoruz. Bu konular üzerinde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Zabıta Müdürlüğü'nün karşısında yeni oluşturulan Vefa Parkı'na da ilave yapılacağını açıklayan Başkan Balcıoğlu, "Küçük yaş grupları için afet farkındalığı kazandırmayı amaçlayan bir konsept üzerinde pedagogumuzla birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.

Eğitime verilen desteklerin önemine vurgu yapan Başkan Balcıoğlu, devlet okullarına sırasıyla su arıtma sistemleri kurulacağını belirtti. Ekonomik koşullara dikkati çeken Başkan Balcıoğlu, "Bir nebze de olsa ailelerimize hem de beraberinde çocuklarımıza dokunabilmek ve evlatlarımızın bu ekonomik zorlukları hissetmelerini engellemek için içme sularını arıtma sistemi vasıtasıyla tedarik etmiş olacağız" dedi.

Lise öğrencilerine her sabah ücretsiz çorba ikramı başladı

Başkan Balcıoğlu, ikinci yeni projenin sabahları lise öğrencilerine ücretsiz çorba ikramı olduğunu belirtti. İlk uygulamanın Yusuf Sarıbekir Lisesi'nde gerçekleştirildiğini ve gençlerden olumlu dönüşler aldıklarını aktaran Başkan Balcıoğlu, bir öğrenciyle arasında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

"Birisi diyor ki, 'Ağabey, sen böyle her sabah bu çorbayı ver bize, bizim zayıf notlar nasıl düzeliyor bak gör, hocalar bile şaşıracak.' Biz de bir zamanlar öğrenciydik. Hem çalıştık hem okuduk... Kazıya kazıya geldik bu günlere, o yüzden onların halini çok iyi anlıyorum. İşte bu nedenle daha da çok çalışacağız."

Ücretsiz HPV aşısı için çalışmalar sürüyor

Dar gelirli kadınlar için tıbbi destek projelerinin de gündemde olduğunu açıklayan Başkan Balcıoğlu, "Ekiplerimiz, rahim ağzı kanserini önlemek amacıyla ücretsiz HPV aşısı sağlanması için gerekli mevzuat çalışmalarını sürdürüyor. Hukuki engellerin kalkması halinde projeyi hemen başlatmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Barış Manço Çocuk Kütüphanesi'nin durumu ve üst geçit projesinin ilerleyişi hakkında açıklamalarda bulunan Balcıoğlu, kütüphane için yıkım yerine onarım tercih ettiğini ve üst geçit projesinin ocak ayında tamamlanmasını planlandığını açıkladı.

Balcıoğlu, ilçenin çevre temizliği ve düzenine katkı sağlamak amacıyla eski konteynerleri de yenilediklerini, bu kapsamda ilçeye 65 yeni konteyner kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: 'Çocuklara, Gençlere, Yaş Almış Büyüklerimize ve Dezavantajlı Gruplara Dokunmaya Çalışıyoruz' - Son Dakika

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