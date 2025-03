Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Esnaf Ziyaretinde Ramazan Birliğine Vurgu Yaptı

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Yeni Mahalle Müjdat Gürsu Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Balcıoğlu, ramazan ayında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, saha ziyaretlerine devam ediyor. Yeni Mahalle Müjdat Gürsu Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Balcıoğlu, "Esnafımız ilçemizin can damarıdır" dedi. Ziyaret sırasında hem iş yerlerini dolaşan hem de alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Balcıoğlu, ilçede dayanışma ruhunun her zaman güçlü olduğunu belirtti. Ziyarette, esnafın taleplerini dinleyen Başkan Balcıoğlu, yerel yönetim olarak her zaman esnafa destek olmaya devam edeceklerini belirtti.