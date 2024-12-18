Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu Esnafı Ziyaret Etti

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(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Turgut Özal Bulvarı'ndaki işletmeleri ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Balcıoğlu, Turgut Özal Bulvarı'ndaki işletmeleri ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla buluştu, öneri ve taleplerini dinledi. Silivri'yi vatandaşlarla birlikte yönettiklerini belirten Başkan Balcıoğlu, her cadde ve sokakta vatandaşlarla buluşmaya devam edeceklerini vurguladı.

Silivri'nin gelişimi için ortak akıl ve iş birliğinin önemine değinen Balcıoğlu, "Her hafta düzenlediğimiz mahalle toplantılarıyla, mahallelerimizin sorunlarını doğrudan o bölgedeki hemşehrilerimizden dinleyerek çözümler üretiyoruz. Burada da esnafımızı ziyaret ederek, onların talep ve önerilerini birebir dinledik" dedi.

Asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Balcıoğlu, saha ziyaretleri kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından General Ali İhsan Türkkan Caddesi üzerinde yürütülen asfalt serim çalışmalarını da yerinde inceledi. Balcıoğlu, çalışmaların hızla ilerlediğini belirterek, "Tüm kurumlarımızla el ele vererek Silivri'mizi geleceğe taşımak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan bu asfalt çalışmalarının halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.