Balcıoğlu’ndan Gazitepe’de çiftçilere mazot desteği buluşması

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) çiftçilere yönelik başlattığı mazot desteği programı kapsamında Gazitepe Mahallesi'nde tarımsal üreticilerle bir araya geldi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Gazitepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen buluşmada, İBB'den mazot desteği alan üreticilerle buluştu. Çiftçilerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Balcıoğlu, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin ve artan maliyetler karşısında üreticilerin desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Buluşma sonrası bir değerlendirme yapan Balcıoğlu, tüm üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Başkan Balcıoğlu, "Toprağa emek veren, alın teriyle üreten çiftçilerimizin yanında olmak; üretimin sürdürülebilirliğine katkı sunmak ve tarımsal maliyetler karşısında üreticilerimize destek olmak bizim için büyük bir sorumluluk. Bu anlamlı destekleriyle üreticilerimize güç veren İstanbul Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyor; tüm çiftçilerimize bereketli, verimli ve kazançlı bir üretim sezonu diliyorum" dedi.