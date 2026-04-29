Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, İstanbul Valiliği'nin Toplantısına Katıldı

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Valiliği'nin 2026 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Valiliği'nin İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantı hakkında değerlendirmelerde bulunan Balcıoğlu, "Şehrimizin ihtiyaçları, devam eden yatırımlar ve kurumlar arası koordinasyon başlıklarını değerlendirerek; Silivri'mizin önceliklerini ilgili kurumlarla paylaştık. İlçemizin ihtiyaç duyduğu hizmet ve yatırımların hayata geçmesi için iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.