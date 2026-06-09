Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Yaz Dönemine İlişkin Çalışmaları Değerlendirdi

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle gerçekleştirdiği toplantıda yaz dönemine ilişkin çalışmalar ile hizmet planlamalarını değerlendirdi.

Başkan Bora Balcıoğlu, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile hizmet planlamaları ve kurumsal kapasiteyi değerlendirdi. Toplantının ardından açıklama yapan Balcıoğlu, "Silivri'mize daha hızlı, daha planlı ve daha etkin hizmet sunmak için saha hakimiyetimizi, kurum içi koordinasyonumuzu ve sonuç odaklı çalışma anlayışımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Önceliğimiz net: Silivri'ye hizmet, hemşehrilerimize çözüm üretmek" diye konuştu.