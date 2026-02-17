Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "İstanbul İçin Üretmeye ve Güçlü Bir İş Birliği İçerisinde Çalışmaya Devam Edeceğiz"

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu,"İlçelerimizin önceliklerini ve ortak çözüm alanlarını değerlendirerek; yerel yönetimlerde dayanışmayı güçlendirecek adımlar üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduk. İstanbul için üretmeye ve güçlü bir iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Balcıoğlu, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan'ın öncülüğünde düzenlenen belediye başkanları buluşmasına katıldı.
İstanbul'un ve ilçelerin ihtiyaçlarının görüşüldüğü toplantıda konuşan Balcıoğlu, "İlçelerimizin önceliklerini ve ortak çözüm alanlarını değerlendirerek; yerel yönetimlerde dayanışmayı güçlendirecek adımlar üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduk. İstanbul için üretmeye ve güçlü bir iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
