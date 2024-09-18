Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Vatandaşlarla Buluştu

Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Vatandaşlarla Buluştu

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Gölet Kafe'de ilçe sakinleriyle bir araya gelerek, belediye hizmetleri hakkında vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi. Balcıoğlu, sosyal belediyeciliğin önemine vurgu yaptı.

18.09.2024 09:41  Güncelleme: 09:43
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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Gölet Kafe'de vatandaşlar ile bir araya geldi. Balcıoğlu, vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Gölet Kafe'de ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Buluşmada, belediye hizmetleri hakkında vatandaşların görüş ve önerilerini dinleyen Balcıoğlu, Silivrililerle bir araya gelmeye devam edeceğini vurguladı.

Balcıoğlu, "Sosyal belediyecilik diyoruz, vatandaşa hizmet diyoruz. Vatandaşlarla bir araya gelmeden, soruları yanıtlamadan, önerileri dinlemeden sosyal belediyecilik olmaz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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