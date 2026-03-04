Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Velalı Hala Huzurevi'ndeki Çalışmaları İnceledi

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yapım çalışmalarında son aşamaya gelinen Velalı Hala Huzurevi'nde incelemelerde bulundu.

Balcıoğlu, Selimpaşa'da yapımı süren Velalı Hala Huzurevi'nde incelemelerde bulundu. 4 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen, 60 yatak kapasiteli projeyi değerlendiren Balcıoğlu, "Ömrünü ailesine, memleketine ve bu topraklara adamış büyüklerimiz için güvenli, sıcak ve huzurlu bir yaşam alanı sunmak için gün sayıyor. Projeye katkılarından dolayı hayırsever bağışçımız Gözde İstif Öztürk'e gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.