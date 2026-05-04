Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, "Zamanın Parçaları: Nefes" Adlı Mozaik Sergisini Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Halk Eğitimi Merkezi mozaik kursiyelerinin emekleriyle hazılanan "Zamanın Parçaları: Nefes" adlı sergiyi ziyaret etti.

Başkan Balcıoğlu, Silivri Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen mozaik kursu kapsamında Belgin Menküer eğitmenliğindeki kursiyerlerin "Zamanın Parçaları: Nefes" adlı mozaik sergisini ziyaret etti. Sergiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Balcıoğlu, "Her bir eserde ayrı bir emeğin, bakışın ve hikayenin yer aldığı bu özel sergide kursiyerlerimizin ortaya koyduğu çalışmaları yakından inceleme fırsatı bulduk. Serginin hazırlanmasında emeği geçen tüm kursiyerlere ve eğitmen Bilgin Menküer'e teşekkür ediyorum" dedi.