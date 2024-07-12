Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Gençlik ve Kültür Merkezi projesi ve yeni spor kompleksi çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Gençlik ve Kültür Merkezi projesi ve yeni spor kompleksi çalışmalarını inceledi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Gençlik ve Kültür Merkezi projesi ve Yeni Mahalle'de yapımı devam eden yeni spor kompleksi çalışmalarını yerinde inceledi. Merkezde gençler ve tüm vatandaşlar için çeşitli atölye ve alanlar bulunacak. Yeni spor kompleksi ise 3 futbol sahası, 2 basketbol sahası, kapalı spor kompleksi, kapalı tenis salonu ve çeşitli yaşam alanlarıyla hizmet verecek.

12.07.2024 10:42  Güncelleme: 11:20
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(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, çalışmaların sürdüğü Gençlik ve Kültür Merkezi projesinde ve Yeni Mahalle'de yapımı devam eden yeni spor kompleksinde incelemelerde bulundu.

Silivri Belediyesi'nin Gençlik ve Kültür Merkezi projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken; Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ekipleriyle birlikte projeyi yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Toplam 13.250 metrekare kullanım alanı üzerine inşa edilen merkezde, gençler ve tüm vatandaşlar için çeşitli atölye ve alanlar bulunacak. Merkezin içerisinde Robotik Kodlama Atölyesi, Satranç Odası, 3D Ürün Atölyesi, Dijital Fotoğrafçılık Atölyesi, Çok Amaçlı Salonlar, İdari Hizmet Ofisleri, Müzik, Ahşap ve Resim Atölyeleri, Sergi Alanları, Kafeterya, Derslikler, 400 kişilik Konferans ve Nikah Salonu, Marangozluk Atölyesi, Toplantı Odası, Kütüphane, Sergi Salonları ve Otopark gibi birçok farklı mekan yer alacak.

Başkan Balcıoğlu, "Genel hatları tamamlanan projemizin iç tefrişat ve tadilatlarını hızlıca bitirerek, çok yakın zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Bora Balcıoğlu, Yeni Mahalle'de yapımı devam eden yeni spor kompleksi çalışmalarını da yerinde inceledi.

Yeni Mahalle Kiptaş 2'nin karşısında bulunan ve "Spor Adası" olarak adlandırılan tesis, 45.000 metrekarelik bir alan üzerine inşa ediliyor. Projenin tamamlanmasıyla bu alanda 3 futbol sahası, 2 basketbol sahası, kapalı spor kompleksi, kapalı tenis salonu, otopark ve çeşitli yaşam alanları hayata geçecek.

Başkan Balcıoğlu, projeyle ilgili, "Yeni Mahalle Spor Adası Projesi kapsamında çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Hepimizin gurur duyacağı, geleceğin milli sporcularını yetiştirecek tesisleri ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz. Silivri'yi bir spor kenti haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Gençlik ve Kültür Merkezi projesi ve yeni spor kompleksi çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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