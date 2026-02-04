Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Sayalar Mahallesi'ni Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Sahalar Mahallesi'nde Mahalle Muhtarı Serkan Toyran ile birlikte vatandaşları ziyaret ederek, onlarla sohbet etti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, saha ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Sayalar Mahallesi'ni ziyaret eden Balcıoğlu, "Sayalar da Silivri'mizin her mahallesi gibi bizim için çok kıymetli. Güler yüzleri, içten sohbetleri ve samimi ilgileri için tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Ayrıca muhtar Toyran ile Sayalar'a büyük emekleri olan geçmiş dönem muhtarı ve aynı zamanda Silivri Muhtarlar Derneği'nin önceki dönem başkanı olan Hüseyin Ece'yi de ziyaret eden Balcıoğlu, "Değerli muhtarımıza acil şifalar diliyor, ilçemize sağlamış olduğu katkılardan dolayı kendisine yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.