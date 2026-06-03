Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'na Sivil Toplum Kuruluşlarından Ziyaret

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Samsunlular Derneği Başkanı Bilhan Ahçıoğlu ile Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan'ı makamında ağırladı.

Başkan Balcıoğlu, Silivri Samsunlular Derneği Başkanı Ahçıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan ve karikatürist Erdoğan Karayel'i konuk etti.

Ziyaretler için konuklarına teşekkür eden Balcıoğlu, "Nazik ziyaretleri ve 3 Haziran'da Silivri Samsunlular Derneği tarafından düzenlenen İrfan Ermiş Futbolsı'na davetleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan ve karikatürist Erdoğan Karayel'i belediyemize misafir olarak geldik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.