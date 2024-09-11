Silivri Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürünü Eleştirdi - Son Dakika
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Silivri Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürünü Eleştirdi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat'ın 2024-2025 eğitim öğretim yılı açılışı için düzenlenen çelenk törenine geç gelmesini ve kendisinin adının resmi bültenlerde geçmemesini eleştirdi.

11.09.2024 09:28  Güncelleme: 10:56
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(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat'ın 2024-2025 eğitim öğretim yılı açılışı için düzenlenen çelenk törenine geç geldiğini, öğrencilerin güneş altında bekletildiğini, imam hatip lisesinde düzenlenen törende kendisinin adını resmi bültenlerde geçirmediğini belirterek "İbrahim Hakkı Damat, siz atanmış bir memursunuz, ben ise halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanıyım. Silivri halkının iradesini yok saymak gibi bir lüksünüz olamaz, buna asla müsaade etmeyeceğim" dedi.

Başkan Balcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Damat'ın göreve geldiği günden bu yana sergilediği tutumu eleştirerek, Milli Eğitim Müdürü Damat'ın 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı açılışı için düzenlenen çelenk törenine kasıtlı olarak geç geldiğini dile getirdi. Bu tavrın kabul edilemez olduğunu belirten Balcıoğlu, "Kendisine bu durumu ilettiğimde, bir kamu görevlisinden beklenmeyecek bir ilgisizlik ve umursamazlık gösterdi. Bu, sadece bana değil, öğrencilerimize ve Silivri halkına yapılmış bir saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Balcıoğlu, aynı zamanda Selimpaşa İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen 2024-2025 eğitim yılı açılışında da benzer bir tavırla karşılaştığını belirtti. Programda, Çatalca Kaymakamı ve Silivri Kaymakam Vekili Erdoğan Turan Ermiş ile birlikte yer almasına rağmen İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün kendisinin adını resmi bültenlerde bile geçirmediğini ifade eden Balcıoğlu, şunları söyledi:

"Bu, sadece şahsıma değil, Silivri halkının iradesine yapılan açık bir saldırıdır. İbrahim Hakkı Damat, siz atanmış bir memursunuz, ben ise halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanıyım. Silivri halkının iradesini yok saymak gibi bir lüksünüz olamaz, buna asla müsaade etmeyeceğim. O okullarda okuyan tüm çocuklar benim evlatlarım. Onların bana gösterdiği sevgi, sarılmaları sizi rahatsız mı etti? Eğer öyleyse rahatsız olmaya devam edeceksiniz, çünkü ben her zaman onların yanında olacağım. Onların başarılı, mutlu ve özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri benim en büyük önceliğimdir. Kimse Silivri'nin barışını ve huzurunu bozamaz, bozdurmam!"

Kaynak: ANKA

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