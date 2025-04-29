Silivri Belediye Başkanı, Milli Sporcu Alara Akbaş'ı Ağırladı

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, milli sporcu Alara Akbaş'ı makamında ağırladı. Balcıoğlu, "Ben özellikle kız çocuklarımızın ve kadınlarımızın spordaki başarılarını çok önemsiyorum. Her zaman söylediğim gibi, kadınlar gerimizde değil, bir adım hatta iki adım önümüzde yürürse gerçek anlamda ilerleme mümkün olur" dedi.

Başkan Balcıoğlu, 2025 Ümit-Genç-U21 Türkiye üçüncülüğü, 2024 Boğaziçi Şampiyonluğu, Balkan dereceleri ve Dünya Gençlik Ligi'ndeki performansıyla adından sıkça söz ettiren Alara Akbaş'ı, makamında ağırladı. Milli sporcuyu tebrik ederek, başarılarından dolayı ödüllendiren Balcıoğlu, Akbaş'ın Silivri'yi gururlandıran başarılarının, ilçeli genç sporculara ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Kadın sporcuların başarılarına verdikleri önemi vurgulayan Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

"Ben özellikle kız çocuklarımızın ve kadınlarımızın spordaki başarılarını çok önemsiyorum. Her zaman söylediğim gibi, kadınlar gerimizde değil, bir adım hatta iki adım önümüzde yürürse gerçek anlamda ilerleme mümkün olur. Karatede kazandığı derecelerle bizlere büyük bir gurur yaşatan Alara'yı yürekten kutluyorum. Onun gibi başarılı sporcularımız sayesinde Silivri'nin adını uluslararası platformlarda gururla duyuruyoruz. Silivri Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Gençlerimizin her zaman yanındayız. Silivri'de sporu ve sporcuyu teşvik etmek, başarıyı ödüllendirmek en büyük sorumluluklarımızdan biri."