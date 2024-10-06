Silivri Belediye Başkanı, Öğretmenler Günü'nde Eğitimin Önemine Vurgu Yaptı - Son Dakika
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Silivri Belediye Başkanı, Öğretmenler Günü'nde Eğitimin Önemine Vurgu Yaptı

Silivri Belediye Başkanı, Öğretmenler Günü\'nde Eğitimin Önemine Vurgu Yaptı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda öğretmenlerle bir araya gelerek eğitimin kalitesinin ülkenin geleceğini şekillendirdiğini belirtti.

06.10.2024 18:06  Güncelleme: 18:08
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(İSTANBUL) - İstanbul'da Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla Eğitim Sen İlçe Şubesi'nin düzenlediği programda öğretmenlerle bir araya geldi. Balcıoğlu, "Eğitimin kalitesi, bir ülkenin geleceğini şekillendirir. Sizler, yarınlarımızın güvencesi olan çocuklarımızı yetiştiriyorsunuz" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla Eğitim Sen İlçe Şubesi'nin düzenlediği programda öğretmenlerle buluştu. Burada konuşma yapan Balcıoğlu, dünyanın her yerinde, eğitim için çalışan öğretmenlere minnet duyduğunu belirterek, Türkiye'nin aydınlık yarınlarının mimarları olan öğretmenlere teşekkür etti.

Öğretmenlerin emeklerinin karşılığının hiçbir zaman tam anlamıyla ödenemeyeceğinin altını çizen Başkan Balcıoğlu, "Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden siz değerli öğretmenlerimiz sadece bugün değil, her zaman başımızın tacısınız. Eğitimin kalitesi, bir ülkenin geleceğini şekillendirir. Sizler, yarınlarımızın güvencesi olan çocuklarımızı yetiştiriyorsunuz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı, Öğretmenler Günü'nde Eğitimin Önemine Vurgu Yaptı - Son Dakika

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