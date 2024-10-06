Silivri Belediye Başkanı, Öğretmenler Günü\'nde Eğitimin Önemine Vurgu Yaptı

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(İSTANBUL) - İstanbul'da Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla Eğitim Sen İlçe Şubesi'nin düzenlediği programda öğretmenlerle bir araya geldi. Balcıoğlu, "Eğitimin kalitesi, bir ülkenin geleceğini şekillendirir. Sizler, yarınlarımızın güvencesi olan çocuklarımızı yetiştiriyorsunuz" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla Eğitim Sen İlçe Şubesi'nin düzenlediği programda öğretmenlerle buluştu. Burada konuşma yapan Balcıoğlu, dünyanın her yerinde, eğitim için çalışan öğretmenlere minnet duyduğunu belirterek, Türkiye'nin aydınlık yarınlarının mimarları olan öğretmenlere teşekkür etti.

Öğretmenlerin emeklerinin karşılığının hiçbir zaman tam anlamıyla ödenemeyeceğinin altını çizen Başkan Balcıoğlu, "Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden siz değerli öğretmenlerimiz sadece bugün değil, her zaman başımızın tacısınız. Eğitimin kalitesi, bir ülkenin geleceğini şekillendirir. Sizler, yarınlarımızın güvencesi olan çocuklarımızı yetiştiriyorsunuz" diye konuştu.