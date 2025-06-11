Silivri Belediye Başkanı Sanat Sergisini Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin Oğuz Aral Sanat Galerisi'nde açtığı sergiyi ziyaret etti.

Silivri Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca emek vererek hazırladığı eserler, Oğuz Aral Sanat Galerisi'nde izlenime açıldı. Balcıoğlu da sergiyi ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti, sergilenen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Balcıoğlu, "Bu sergide emeği geçen tüm kursiyerleri ve kıymetli eğitmenlerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Silivri'de sanata ve üretime destek vermeye devam edeceğiz" dedi.