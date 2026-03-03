Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Kent Lokantası'nda Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, Silivri Kent Lokantası'nda vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Balcıoğlu, iftar programına ilişkin açıklamasında, birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, Silivri Kent Lokantası'nda vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi. Balcıoğlu, iftar vaktinde Kent Lokantası'nda vatandaşlarla buluştuğunu belirterek, aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Birlik ve dayanışma vurgusu

Balcıoğlu, iftar programına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aynı sofrayı paylaşmanın huzurunu, paylaştıkça büyüyen bereketin, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerinden birini hep birlikte yaşadık. Silivri'mizde birlik ve beraberliğimiz daim olsun, dayanışmamız her geçen gün daha da güçlenerek büyüsün."