Silivri Belediye Meclisi Nisan Toplantısını Yarın Yapacak

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Meclisi'nin nisan ayı toplantısı 7 Nisan 2025 Pazartesi günü Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu başkanlığında yapılacak. Toplantıda, komisyon üyeliklerinin belirlenmesinin yanı sıra, belediyeye ait taşınmazların kullanım sürelerinin uzatılması, bazı müdürlüklerin yönetmeliklerinde yapılacak değişiklikler ve çeşitli önemli gündem maddeleri ele alınacak.

Silivri Belediye Meclisi'nin nisan ayı toplantısını 7 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 10.30'da, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantıda, komisyon üyeliklerinin belirlenmesinin yanı sıra, belediyeye ait taşınmazların kullanım sürelerinin uzatılması, bazı müdürlüklerin yönetmeliklerinde yapılacak değişiklikler ve çeşitli önemli gündem maddeleri ele alınacak. Meclis toplantısında, Silivri Belediye Meclisi için çeşitli komisyonların üyeleri seçilecek. Encümen Üyesi, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Çevre Sağlık İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Komisyonu gibi önemli komisyonlar belirlenecek.

"Tahsis sürelerinin uzatılması ele alınacak"

Toplantıda, belediyeye ait taşınmazların tahsis sürelerinin uzatılması da ele alınacak. Semizkumlar Mahallesi'ndeki Gezici Sağlık Hizmeti yapısının, Seymen Mahallesi'ndeki Seymen Sağlık Evi Hizmet Binası ve Alibey Mahallesi'ndeki Verici Kulesi'nin tahsis sürelerinin uzatılması gündemde.

Belediye Müdürlükleriyle ilgili bazı yönetmelik revizyonları, Fen İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü için yapılan güncellemeler gibi konular da gündemde yer alacak. Ayrıca, 2025 yılı ücret tarifelerinin belirlenmesi de görüşülecek.

"Önemli yetki talepleri ve raporlar"

İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin olağanüstü genel kurulunda Silivri Belediyesini vekaleten Belediye Başkanına yetki verilmesi talep edilecek. Ayrıca, 2024 yılı faaliyet raporunun da meclis tarafından ele alınması amaçlanıyor.

Ayrıca, Encümen Üyesi seçimi, Plan ve Bütçe Komisyonu seçimi, İmar Komisyonu seçimi, Çevre Sağlık İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Komisyonu seçimi, İsim Tespit Komisyonu seçimi, Hukuk Komisyonu seçimi, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu seçimi.

Kentsel Dönüşüm ve Afete Hazırlık Komisyonu seçimi, Kent Kimliğini Geliştirme Komisyonu seçimi ve İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş. olağanüstü genel kurulunda belediyeyi vekaleten temsil etmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi de meclis gündeminde bulunuyor.

Semizkumlar Mahallesi'ndeki yapının Gezici Sağlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis süresinin uzatılması ve Seymen Sağlık Evi Hizmet Binasının tahsis süresinin uzatılması da gündemde.