Silivri Belediyesi, 8 Aylık Çalışmaları Değerlendirdi - Son Dakika
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Silivri Belediyesi, 8 Aylık Çalışmaları Değerlendirdi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile bir araya gelerek son 8 ayın çalışmalarını değerlendirip gelecekteki projelere yönelik planlamalar yaptı.

16.12.2024 17:36  Güncelleme: 19:03
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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek geride kalan 8 ayın çalışmalarını değerlendirdi. Balcıoğlu, "Her bir birimimiz, halkımızın yaşam kalitesini artırmayı ve Silivri'yi her alanda ileriye taşımayı hedefleyen projeleri hayata geçirmek için büyük bir gayret gösteriyor" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek toplantı düzenledi. Toplantıda son 8 ayın çalışmalarını değerlendirildi ve ilerleyen dönemlerde hayata geçirilecek projeler için planlamalar yaptı.

Toplantıda, mevcut projelerin ilerleyişi değerlendirilirken, ilçenin sosyal, kültürel, altyapı ve çevre alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeni projeler ele alındı. Başkan Balcıoğlu, ekip çalışmasının önemine vurgu yaparak, Silivri'nin kalkınması ve gelişimi için dayanışma içinde çalıştıklarını belirtti.

Birim müdürleri tarafından 8 aylık süreçte gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra devam eden ve planlanan projelerle ilgili sunumlar yapıldı. Sunumlarda, her birimin ulaştığı hedefler ve elde edilen sonuçlar ele alındı. Ayrıca devam eden projelerin güncel durumları ve önümüzdeki dönem için planlanan çalışmalar masaya yatırıldı.

Başkan Balcıoğlu, belediyenin tüm birimlerinin vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini vurgulayarak, "Silivri'mize hizmet etme idealini yüreğinde taşıyan, görev bilinci ve sorumlulukla hareket eden yol arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımızın taleplerine ve sorunlarına çözüm üretmek için özveriyle çalışıyoruz. Her bir birimimiz, halkımızın yaşam kalitesini artırmayı ve Silivri'yi her alanda ileriye taşımayı hedefleyen projeleri hayata geçirmek için büyük bir gayret gösteriyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri Belediyesi, 8 Aylık Çalışmaları Değerlendirdi - Son Dakika

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