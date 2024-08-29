Silivri Belediyesi Basketbol Turnuvası Sonuçlandı

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(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Kupası kapsamında düzenlenen Basketbol Turnuvası, dostluk ve rekabet dolu anlara sahne oldu. Turnuva sonunda "Silivri Akademi" birinci oldu.

Silivri'de 30 Ağustos dolayısıyla düzenlenen Basketbol Turnası tamamlandı. Turnuvaya; Silivri Akademi, Gençyurt Spor Kulübü, Çağrıbey Spor Kulübü ve Cedi Osman Akademi olmak üzere ilçedeki dört takım katıldı. 2013, 2014 ve 2015 doğumlu genç sporcuların mücadele ettiği turnuva, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Turnuva sonunda Silivri Akademi, birinci oldu. Sporculara katılımlarından dolayı teşekkür edilerek, başarılı performansları dolayısıyla madalya ve kupa takdim edildi.