Silivri Belediyesi'nden aralıksız yeşil alan çalışmaları

(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi ekipleri, parklarıyla, yeşil alanlarıyla daha güzel bir Silivri için sahada çalışmalarına devam ediyor.

Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Boğluca Deresinde yeşil alanlarda ot biçimi, 32. Gözlü Köprü Mimar Sinan Mahallesi'nde yeşil alan sulama, Gümüşyaka Cahit Arf Caddesi'nde futbol sahası yanı amfi tamiri, Gölet Park'ta uyarı levhası montajı, Selimpaşa 2135. sokak parkında ot biçimi, Gölet Park gölet üzerinde yüzey temizliği, Selimpaşa Mahallesi Şehit Aydın Ceylan parkında ot biçimi, Çanta Büyük Önder Atatürk Caddesi orta refüj ot biçimi, Yeni Mahalle 125. Yıl caddesinde refüjlerde sulama, Selimpaşa liman parkında, Atatürk meydanında ve Gümüşyaka Mahallesi Millet Parkında, ot biçimi gerçekleştirildi.