Silivri Belediyesi İhale Krizi - Son Dakika
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Silivri Belediyesi İhale Krizi

07.07.2025 15:06
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Silivri'de belediye mülkiyetindeki taşınmazların ihalesi, ilan tarihinden 1 ay önce yapıldı.

Silivri Belediye Meclisinde, belediye mülkiyetindeki 20 taşınmazın 3 veya 5 yıllığına kiraya verilmesi ihalesinin resmi olarak ilan edildiği tarihten 1 ay önce yapılmasına AK Parti ve MHP grubunca tepki gösterildi.

Silivri Belediye Meclisinin, Meclis Üyesi Tan Hüseyin Kıroğlu başkanlığında Silivri Belediyesi'ndeki Meclis Salonu'nda yapılan toplantısında, gündem dışı konuşma için söz alan MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, belediyenin bazı yerlerde çöp toplamadığını söyledi.

Belediye personelinin ikramiyelerinin taksitler halinde geç ödendiğini dile getiren Aşkın, festivallerde sanatçılara yüksek ücretler ödeyen belediyenin, personelinin ikramiyelerini de ödemesi gerektiğini kaydetti.

Aşkın, geçen ay yapılan meclis toplantısında Selimpaşa Mahallesi'nde 1 ve Yeni Mahalle Cumhuriyet Parkı'nda 2 olmak üzere toplam 3 büfenin 5 yıllığına kiralanmasına ilişkin karar verildiğini aktararak, "Buraların park olması nedeniyle vatandaşın fahiş fiyatlarla çay, kahve içmesinin önüne geçilebilmesi için, buraların belediyemizin sosyal tesisi olarak işletilmesine, bu kabul görmezse sosyal tesislerde satılan fiyatlara yakın fiyatlarda çayın ve kahvenin satışının yapılması şartıyla bu alanların kiraya verilmesini toplantıda talep etmiştik." dedi.

Bu taleplerinin, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu tarafından kabul görmediğini belirten Aşkın, "İhalenin yapılacağı tarih 27 Temmuz saat 10.00 olarak Silivri Belediyesinin sayfasında ve yasa gereği de gazetelerde ilan edildi. Peki ne oldu biliyor musunuz? Silivri Belediyesi encümeni, 27 Temmuz'da yapılacağı duyurulan ihaleyi 27 Haziran'da yaptı. Yani 1 ay erken kiralama ihalesi yaptı. Bu ihalelerde katılımcılar da oldu. Cumhuriyet Parkı'ndaki 2 büfe yerlerine katılımcı oldu. Büfelerin biri aylık 65 bin lira ve KDV bedelli, diğeri ise aylık 81 bin 550 lira ve KDV bedelli ihale edildi." diye konuştu.

Aşkın, ihaleyi alanların bunu dile getirmesi üzerine 27 Temmuz tarihini bekleyen vatandaşların kendisine ulaştığını anlatan Aşkın, şöyle devam etti:

"Bu konuyla ilgili Tan Bey'i (CHP'li Meclis Üyesi Tan Hüseyin Kıroğlu) aradım. Vatandaşlar diyor ki '27 Temmuz'da olan ihaleyi 27 Haziran'da yapmışsınız'. Böyle bir durum var mı? Tan Bey, 'Biz, 27 Haziran'da ihaleyi yaptık' dedi. 'Belediyenin sitesinde, basında da 27 Temmuz diye ilan etmişsiniz. Bunun yapılması demek kişiye özel ihale demek, adrese teslim ihale demek...' Açıkçası şoke oldum. 'Ben inceleyip size döneyim' dedi. Daha sonra Belediye Başkanımız bana dönüş yaptı. 'Belediye yanlışlıkla ihaleyi yapmış' dedi. Sayın Başkan, belediye ihaleyi yanlışlıkla yapıyor da katılımcı var. Vatandaş ihaleye yanlışlıkla nasıl giriyor? Belediyenin sitesinde, basında 27 Temmuz."

"Silivri Belediyesi niye ve nasıl oluyor da kiralama ihalesini ilan edilen tarihten bir ay evvel yapıyor?" diye soran Aşkın, bunun bir prosedürünün olduğunu anlattı.

"Bu, ihaleye fesat karıştırma suçudur"

AK Parti'li Meclis Üyesi Salim Çavdar, bu ihalede kamu vicdanını zedeleyen ya açık bir kasıtla ya da akıl almaz bir ihmalle gerçekleşmiş ciddi bir uygulamanın söz konusu olduğunu dile getirdi.

Çavdar, "Eğer bu durum bilinçli olarak yapıldıysa, 27 Temmuz'da yapılacak ihale, bir ay öncesine çekilip diğer tüm potansiyel katılımcıların haberi olmadan yapıldıysa takdir edersiniz ki bu Kamu İhale Kanunu'nda da Türk Ceza Kanunu'nda da suçtur. Hatta bununla ilgili Türk Ceza Kanunu 235. maddesi der ki 'Bu ihaleye fesat karıştırma' suçudur." ifadesini kullandı.

Bu işte imzası olan tüm sorumlular hakkında mutlaka idari ve adli işlem başlatılması gerektiğine dikkati çeken Çavdar, bu sehven yapılmış bir işlemse o zaman çok daha vahim bir tabloyla karşı karşıya olduklarına değindi.

Salim Çavdar, takvim kontrolünü yapamayan bir anlayışın, asfalt ve kaldırım taşı gibi milyonluk ihaleleri nasıl gerçekleştireceğini sordu.

"İdari, teknik şartnameyle ilgili bir problemimiz var"

CHP'li Meclis Üyesi Yavuz Alçı ise Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün kendisine bağlı bir birim olduğunu aktardı.

İhaleyle ilgili dört tane tarih olduğunu dile getiren Alçı, "Basın İlan Kurumuna giden üst yazımızda 27 Haziran 2025, son başvuru 26 Haziran 2025. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Çok detaya girebiliriz ama bütün takvim tarihlerini zaten tek tek açıkladınız. İdari, teknik şartnameyle ilgili bir problemimiz var. Bu da teknik şartname üst yazısını Basın İlan Kurumu da atlamış. Biz atlamışız, Basın İlan Kurumu da atlamış." dedi.

Alçı, Basın İlan Kurumuna giden üst yazıda tarihin doğru olduğunu vurgulayarak, şunları belirtti:

"Burada da bir sıkıntı var, doğru. Sıkıntı var ama tarihler ve takvimler birbirine o kadar yakın ki burada personelimizin eksikliği, müdürümüzün izinli olması, bizim gözden kaçırıyor olmamız... Biz üst yazıyı imzaladığımız için gözden kaçmış, doğru. Bu, bu kadarla kalmayacak muhakkak. Bu ve benzeri durumlar sürekli olabilir. Bizim atlamamamız gerekir. Nihayetinde Başkan Bey'in iptal ettiği bir ihale var. Bu sonlanmamış, netleşmemiş. O gün encümen yapmış ama encümene giden tarih de 27 Haziran olarak, son derece açık."

Bu konuda araştırma yapacaklarını ifade eden Alçı, Belediye Başkanı Balcıoğlu'nun talimatıyla idari işlem başlattıklarını kaydetti.

CHP'li Meclis Üyesi Ebru Onur ise "İlgili kiralama ihalesiyle ilgili olarak herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir. Söz konusu durum çalışan personelimizin sehven ihale tarihini sadece bir evrakta yanlış yazmasından kaynaklanmaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Silivri Belediyesi İhale Krizi - Son Dakika

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