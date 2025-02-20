Silivri Belediyesi Kar Yağışına Karşı Tedbir Alıyor

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(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ile Afet Koordinasyon Merkezi'nde ilçedeki kurum ve kuruluşlarla bir araya gelerek kar yağışına karşı alınan tedbirleri değerlendirdi.

Silivri Kaymakamı Toğan ve Başkan Balcıoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde kar yağışına karşı alınan tedbirleri ele aldı. Toplantıda, özellikle ana arterler, mahalle yolları, kırsal bölgeler ve kritik noktalar başta olmak üzere sahada yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Belediye ekiplerinin, kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açık tutmak, buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmaları yapmak ve acil durumlara müdahale etmek için 7/24 görev başında olduğunu belirtildi.

Başkan Balcıoğlu, gerekli önlemler için ekiplerin sahada olduğunu belirterek, "Silivri Belediyesi olarak ekiplerimizle birlikte sahadayız. Vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Olumsuz hava koşullarına karşı herkesin dikkatli olmasını ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını önemle rica ediyoruz" dedi.