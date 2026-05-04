Silivri Belediyesi'nde Sertifikalı Eğitim Programları Devam Ediyor

(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi ile İstanbul Nişantaşı Üniversitesi iş birliğinde Selimpaşa Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen sertifikalı eğitim programları devam ediyor.

Silivri Belediyesi ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Selimapaşa Ek Hizmet Binası'nda alanında uzman eğitmenler eşliğinde sertifikalı eğitim programları düzenliyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen programlar, katılımcılara kendilerini geliştirme ve geleceğe daha güçlü hazırlanma fırsatı sunuyor.

Program kapsamında keman (yetişkin/çocuk), online İngilizce (yetişkin/çocuk), yetişkin tiyatro, resim ve yaratıcı drama eğitimlerinin yanı sıra piyano dersleri de yer alıyor. Ayrıca çocuklar için "Geleceğin Kaşifleri Öğrenme Atölyesi" ve "Filozof Çocuk Merak Atölyesi" gibi özel içerikler sunuluyor.