Silivri Belediyesi\'nden Ailelere Sağlıklı Beslenme Eğitimi

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(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık İşleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nde (EYKOM) aileler için "Besin Atölyesi Eğitim Programı" düzenlendi.

Silivri Belediyesi ve İBB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle Besin Atölyesi Eğitim Programı yaşama geçirildi. Program kapsamında aileler, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi konusunda kapsamlı bilgi edinirken, günlük yaşamlarında kolaylıkla uygulayabilecekleri pratik ve sağlıklı tariflerle tanıştı. Eğitmenler, doğru beslenme yöntemlerinin bireylerin fiziksel ve zihinsel sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı.

Aileler, özellikle çocuklar ve yaşlı bireylerin beslenme alışkanlıklarının nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda bilgilendirildi. Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerle pratik ve sağlıklı yemek tarifleri hazırlama deneyimi kazandı.