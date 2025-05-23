Silivri Belediyesi'nden Çiftçilere Mazot Desteği

(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile çiftçilere mazot desteği sağladı. Tarımsal üretime katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen destek programı, çiftçilerin üretim maliyetlerini azaltmayı hedefliyor.

Silivri Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen mazot desteği programı kapsamında üretime katkı veren çiftçilere destek sağladı. Destek programlarıyla, çiftçilerin mazot giderleri karşılanarak tarımsal faaliyetlerin artırılması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, tarıma ve üreticiye verilen destekler hakkında yaptığı değerlendirmede, "Hep söylediğim gibi siz üretin ben yanınızdayım. Üreticiye, çiftçiye desteğimiz sürüyor, elimizden geldiğince de sürdüreceğiz. Fide desteğinden mazot desteğine kadar üreticimizin ihtiyaç duyduğu her alanda varız" dedi.