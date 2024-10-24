Silivri Belediyesi'nden Çiftçiye Destek: 415 Ton Yerli Tohum Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Silivri Belediyesi'nden Çiftçiye Destek: 415 Ton Yerli Tohum Dağıtıldı

Silivri Belediyesi, Değirmenköy Mahallesi'nde düzenlediği Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni'nde çiftçilere 415 ton arpa tohumu dağıttığını açıkladı. Başkan Bora Balcıoğlu, tarıma verdikleri desteklerin önemini vurguladı.

24.10.2024 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi, Değirmenköy Mahallesi'nde Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni düzenledi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü, milletin efendisidir" sözünü hatırlatan Başkan Bora Balcıoğlu, "Çiftçimiz, bu ülkenin bel kemiğidir. Tarımda siyasetin üstünde bir anlayışla, çiftçimizi güçlendirmek, hak ettiği değeri vermek için çalışıyoruz. Beton yerine bu toprakları, çiftçilerimizin emeğiyle yeşertmeye devam ediyoruz" dedi.

Silivri Belediyesi'nin Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni'ne Başkan Balcıoğlu, geçmiş dönem Değirmenköy Belediye Başkanı Mümin Tuğlu, muhtarlar, meclis üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Törende konuşan Başkan Balcıoğlu, çiftçilerden gelen yoğun talepler doğrultusunda arpa tohumu desteğini artırdıklarını açıkladı. İlk etapta 20 mahallede bin 320 çiftçiye destek sağlamayı planladıklarını belirten Başkan Balcıoğlu, gelen yoğun talepler üzerine desteği 26 mahallede 2 bin 75 çiftçiye çıkardıklarını ve toplamda 415 ton arpa tohumu dağıttıklarını belirtti. Başkan Balcıoğlu, bu destekle çiftçilere 6 milyon TL değerinde katkı sağladıklarını vurguladı.

Atatürk'ün "Köylü, milletin efendisidir" sözünü hatırlatan Başkan Balcıoğlu, şunları söyledi:

"Çiftçimiz, bu ülkenin bel kemiğidir. Tarımda siyasetin üstünde bir anlayışla, çiftçimizi güçlendirmek, hak ettiği değeri vermek için çalışıyoruz. Beton yerine bu toprakları, çiftçilerimizin emeğiyle yeşertmeye devam ediyoruz. 4 bin dönümlük arazimizde tıbbi ve aromatik bitkiler, bahçe bitkileri ve tarla bitkileri yetiştiriyoruz. 2023-2024 üretim sezonunda 1540 dönüm arpa ve bin 200 dönüm ayçiçeği ekimi gerçekleştirdik. 2024-2025 sezonu içinse 2 bin dönüm buğday ve tritikale, bin 700 dönüm ayçiçeği üretimi planladık."

6 ayda 16 milyon TL'yi aşan destek sağlandı

Çiftçilere sundukları desteklere de değinen Başkan Balcıoğlu, son altı ayda çiftçilere 80 bin yazlık fide, 34 bin saman balyası, bin 250 torba ayçiçek tohumu, atalık sebze tohumu, tıbbi ve aromatik bitki desteği ve distilasyon hizmeti gibi pek çok farklı alanda 16 milyon TL'yi aşan destek sağladıklarını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na katkıları için teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, 51 bin dekar tarım alanının yeniden ekildiğini belirtti. Başkan Balcıoğlu, Ekrem İmamoğlu ile iş birliği içerisinde Silivri'deki tarım potansiyelini daha da ileriye taşıyacaklarını vurguladı. Başkan Balcıoğlu, ranta uzak, halka yakın belediyecilik anlayışı ile 2024 üretim sezonunda bin 200 dönüm araziye ekilen ayçiçeklerinden elde edilecek yağları, 5 litrelik tenekeler halinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

Silivri Belediyesi, Bora Balcıoğlu, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri Belediyesi'nden Çiftçiye Destek: 415 Ton Yerli Tohum Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi
12:15 TUSAŞ’a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu
11:35 Öcalan’ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı Cemil Bayık’ın sözleri yeniden gündem oldu Öcalan'ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı? Cemil Bayık'ın sözleri yeniden gündem oldu
11:33 Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm
08:53 Ömer Öcalan İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü İşte ilk sözleri Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri
19:06 Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor
19:02 Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci’ye açık çek Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci'ye açık çek
19:00 MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak
18:49 TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
18:41 Lyon’dan Wilfried Zaha’yı şaşkına çeviren karar Lyon'dan Wilfried Zaha'yı şaşkına çeviren karar
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
18:13 Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı
18:03 TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor
17:51 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ’a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 13:27:28. #1.12#
SON DAKİKA: Silivri Belediyesi'nden Çiftçiye Destek: 415 Ton Yerli Tohum Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.