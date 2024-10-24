Silivri Belediyesi'nden Çiftçiye Destek: 415 Ton Yerli Tohum Dağıtıldı

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(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi, Değirmenköy Mahallesi'nde Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni düzenledi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü, milletin efendisidir" sözünü hatırlatan Başkan Bora Balcıoğlu, "Çiftçimiz, bu ülkenin bel kemiğidir. Tarımda siyasetin üstünde bir anlayışla, çiftçimizi güçlendirmek, hak ettiği değeri vermek için çalışıyoruz. Beton yerine bu toprakları, çiftçilerimizin emeğiyle yeşertmeye devam ediyoruz" dedi.

Silivri Belediyesi'nin Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni'ne Başkan Balcıoğlu, geçmiş dönem Değirmenköy Belediye Başkanı Mümin Tuğlu, muhtarlar, meclis üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Törende konuşan Başkan Balcıoğlu, çiftçilerden gelen yoğun talepler doğrultusunda arpa tohumu desteğini artırdıklarını açıkladı. İlk etapta 20 mahallede bin 320 çiftçiye destek sağlamayı planladıklarını belirten Başkan Balcıoğlu, gelen yoğun talepler üzerine desteği 26 mahallede 2 bin 75 çiftçiye çıkardıklarını ve toplamda 415 ton arpa tohumu dağıttıklarını belirtti. Başkan Balcıoğlu, bu destekle çiftçilere 6 milyon TL değerinde katkı sağladıklarını vurguladı.

Atatürk'ün "Köylü, milletin efendisidir" sözünü hatırlatan Başkan Balcıoğlu, şunları söyledi:

"Çiftçimiz, bu ülkenin bel kemiğidir. Tarımda siyasetin üstünde bir anlayışla, çiftçimizi güçlendirmek, hak ettiği değeri vermek için çalışıyoruz. Beton yerine bu toprakları, çiftçilerimizin emeğiyle yeşertmeye devam ediyoruz. 4 bin dönümlük arazimizde tıbbi ve aromatik bitkiler, bahçe bitkileri ve tarla bitkileri yetiştiriyoruz. 2023-2024 üretim sezonunda 1540 dönüm arpa ve bin 200 dönüm ayçiçeği ekimi gerçekleştirdik. 2024-2025 sezonu içinse 2 bin dönüm buğday ve tritikale, bin 700 dönüm ayçiçeği üretimi planladık."

6 ayda 16 milyon TL'yi aşan destek sağlandı

Çiftçilere sundukları desteklere de değinen Başkan Balcıoğlu, son altı ayda çiftçilere 80 bin yazlık fide, 34 bin saman balyası, bin 250 torba ayçiçek tohumu, atalık sebze tohumu, tıbbi ve aromatik bitki desteği ve distilasyon hizmeti gibi pek çok farklı alanda 16 milyon TL'yi aşan destek sağladıklarını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na katkıları için teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, 51 bin dekar tarım alanının yeniden ekildiğini belirtti. Başkan Balcıoğlu, Ekrem İmamoğlu ile iş birliği içerisinde Silivri'deki tarım potansiyelini daha da ileriye taşıyacaklarını vurguladı. Başkan Balcıoğlu, ranta uzak, halka yakın belediyecilik anlayışı ile 2024 üretim sezonunda bin 200 dönüm araziye ekilen ayçiçeklerinden elde edilecek yağları, 5 litrelik tenekeler halinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacaklarını sözlerine ekledi.