Silivri Belediyesi, Ramazan Ayında Dayanışmayı Büyütüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silivri Belediyesi, Ramazan Ayında Dayanışmayı Büyütüyor

19.02.2026 10:25  Güncelleme: 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri Belediyesi, ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla Birlikte Dayanışma Marketi'ne katkı sağlama çağrısında bulundu. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yapılan iyiliklerin katlanarak çoğalacağına inandığını belirtti.

(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi, bu yıl ramazan ayında vatandaşların Birlikte Dayanışma Marketi'ne katkı sunarak ihtiyaç sahibi ailelere destek olabileceğini duyurdu.

"Ramazan ayı birlikte güzel" anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ramazan ayında yapılan iyiliklerin "katlanarak çoğalacağına" inandıklarını dile getirdi."

Balcıoğlu, paylaşımında, "Bu mübarek ayda yapılacak her iyiliğin katlanarak çoğalacağına inanıyor, destek veren tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Allah yapacağınız bağışları kabul eylesin. Ramazan ayınızın sağlık, huzur ve bereket içinde geçmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bağış bilgileri paylaşıldı

Birlikte Dayanışma Marketi'ne katkı sunmak isteyenler için hesap bilgileri şöyle:

Hesap adı: Silivri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Şube: Silivri

Hesap no: 4020 – 16665562 – 357

IBAN: TR57 0013 4000 0166 6556 2000 07

Kaynak: ANKA

Silivri Belediyesi, Bora Balcıoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri Belediyesi, Ramazan Ayında Dayanışmayı Büyütüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu’nun dizisinde flaş gelişme Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
İmamoğlu’nun casusluk soruşturmasında yeni perde Süreç başlıyor İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında yeni perde! Süreç başlıyor
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
Öcalan’ın mesajına Kürşad Zorlu’dan net açıklama Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ’’Beyaz Toros’’ satışa çıkarıldı Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ''Beyaz Toros'' satışa çıkarıldı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
11:26
“Casperlar“ operasyonunda çarpıcı detay Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
"Casperlar" operasyonunda çarpıcı detay! Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
11:25
Sabah uyandığında dişleri yoktu Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
11:05
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
10:28
Sivas Mehmet Amca’yı konuşuyor Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam “pes“ dedirtti
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam "pes" dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 12:28:45. #7.11#
SON DAKİKA: Silivri Belediyesi, Ramazan Ayında Dayanışmayı Büyütüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.