Silivri Belediyesi, Ramazan Ayında Dayanışmayı Büyütüyor

(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi, bu yıl ramazan ayında vatandaşların Birlikte Dayanışma Marketi'ne katkı sunarak ihtiyaç sahibi ailelere destek olabileceğini duyurdu.

"Ramazan ayı birlikte güzel" anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ramazan ayında yapılan iyiliklerin "katlanarak çoğalacağına" inandıklarını dile getirdi."

Balcıoğlu, paylaşımında, "Bu mübarek ayda yapılacak her iyiliğin katlanarak çoğalacağına inanıyor, destek veren tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Allah yapacağınız bağışları kabul eylesin. Ramazan ayınızın sağlık, huzur ve bereket içinde geçmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bağış bilgileri paylaşıldı

Birlikte Dayanışma Marketi'ne katkı sunmak isteyenler için hesap bilgileri şöyle:

Hesap adı: Silivri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Şube: Silivri

Hesap no: 4020 – 16665562 – 357

IBAN: TR57 0013 4000 0166 6556 2000 07