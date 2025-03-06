Silivri Belediyesi'nden Ramazan Ayında İftar Programı - Son Dakika
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Silivri Belediyesi'nden Ramazan Ayında İftar Programı

Silivri Belediyesi, Büyükkılıçlı Mahallesi'nde düzenlediği iftar programında Etüt Merkezi'nin tamamlandığını duyurdu. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, iftar sofralarının kardeşlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

06.03.2025 09:25  Güncelleme: 11:05
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(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi, ramazan ayında iftar programları düzenlemeye devam ediyor. Büyükkılıçlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen iftar programında konuşan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Etüt Merkezi'nin tamamlandığı müjdesini verdi.

Silivri Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla Büyükkılıçlı Mahallesi'nde iftar programı düzenledi. İftar programında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve Büyükkılıçlı mahalle sakinleri katıldı.

Balcıoğlu, programda yaptığı konuşmada, iftar sofralarının sadece yemek yemek için değil, aynı zamanda kardeşliği, dostluğu ve dayanışmayı pekiştiren önemli bir buluşma noktası olduğunu vurguladı. Balcıoğlu, mahalle sakinleriyle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Sizlerle aynı sofrada oturmak, beraber oruçlarımızı açmak ve ihtiyaçlarınıza çözüm üretmek benim için en büyük mutluluktur" diye konuştu.

"Bugün hep birlikte bu merkezi ziyaret edeceğiz"

Programda mahalle sakinlerine müjde veren Başkan Balcıoğlu, daha önce sözünü verdiği etüt merkezinin tamamlandığını açıkladı. Mahalle toplantılarında çocuklar ve gençler için bir çalışma alanı talebinin kendilerine iletildiğini belirten Başkan Balcıoğlu, "Öğrencilerimizin ders çalışabileceği bir alan olması için söz vermiştik. Bilgisayarımız eksik, onları da organize edeceğiz. Çocuklarımızın eğitim alabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri bir alan oluşturduk. Bugün hep birlikte bu merkezi ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Silivri Belediyesi'nin ramazan ayı boyunca iftar sofralarını vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceğini belirten Başkan Balcıoğlu, "Allah tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz duaları kabul etsin. Ramazan ayının bereketi ve huzuru hepimizin üzerine olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Büyükkılıçlı Mahalle Muhtarı Gülfiye Keskin, iftar programına katılan herkese teşekkür etti. Gençlerin katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Keskin, birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri Belediyesi'nden Ramazan Ayında İftar Programı - Son Dakika

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