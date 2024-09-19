Silivri Belediyesi\'nden Sıfır Atık Projesi: 150 Yeni Tekstil Kumbarası

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(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Sıfır Atık Yönetmeliği çerçevesinde ilçedeki tekstil kumbaralarını yenileme çalışmalarına başladı. Toplamda 150 yeni kumbara, ilçenin çeşitli noktalarına konumlandırılarak vatandaşların kullanımına sunulacak.

Silivri Belediyesi, Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor. Mevcut tekstil kumbaraların görüntü ve kullanım açısından kötü durumda olması dolayısıyla ilçeye daha estetik ve işlevsel tekstil kumbaraları kazandırılması hedefleniyor.

Belediye, tekstil kumbaralarının belirli periyotlarla boşaltılacağını ve şu ana kadar 16 kumbaranın ilçeye kazandırıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, ekiplerin tespitlerine dayanarak kumbaraların doluluk durumuna göre, boşaltma sıklığının ayarlanacağı belirtildi. Ayrıca, vatandaşların geri dönüşüm süreçlerine katkı sağlamalarını kolaylaştırmak için toplamda 150 yeni kumbaranın en kısa sürede ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirileceği ifade edildi.