Silivri Belediyesi'nden Yeni Mahalle'de Muhtarlık Hizmet Binası ve Gazi Evi - Son Dakika
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Silivri Belediyesi'nden Yeni Mahalle'de Muhtarlık Hizmet Binası ve Gazi Evi

Silivri Belediyesi tarafından Yeni Mahalle’ye kazandırılan Yeni Mahalle Muhtarlık Hizmet Binası ve Gazi Evi, törenle halkın hizmetine sunuldu.

09.05.2025 10:40
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(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi tarafından Yeni Mahalle'ye kazandırılan Yeni Mahalle Muhtarlık Hizmet Binası ve Gazi Evi, törenle halkın hizmetine sunuldu.

Açılış töreni, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silivri Şube Başkanı Adnan Gürcan, protokol üyeleri, gaziler ve mahalle sakinlerinin katılımıyla yapıldı.

Başkan Balcıoğlu, Yeni Mahalle Muhtarlık Hizmet Binası ve Gazi Evi'nin önemine değindi. Açılışı yapılan bu yapının, sadece bir bina değil, bir anlayış ve bir duruşun ifadesi olduğunu belirten Balcıoğlu, "Silivri'de hiçbir mahalle yalnız kalmayacak, hiçbir vatandaşımız kendini dışlanmış hissetmeyecek. Gazilerimiz bu topraklar için canını ortaya koymuş kahramanlarımızdır. Onların başımızın üstünde yeri vardır" dedi.

Başkan Balcıoğlu, konuşmasının ardından, projeye katkı sunan Mustafa Saral'a teşekkür ederek bir şilt takdim etti. Balcıoğlu, "Sayın Mustafa Saral, yalnızca bu projede değil, yıllardır Silivri'mize yaptığı katkılarla da hepimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir. Kendisi bu şehrin yaşayan vicdanıdır" diye konuştu.

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, açılışta yaptığı konuşmada, "Kahraman gazilerimiz, devletimiz ve milletimiz için çok değerli. Onları rahat ettirmek, onlara hizmet etmek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görevidir. Milletimizin gönlünde de onların ayrı bir yeri var, müstesna bir yeri var" dedi.

Toğan, muhtarların da halka en yakın yerel yönetim birimi olarak büyük bir önem taşıdığını belirterek, "Bu iki kurumun bir arada bir hizmet binasına kavuşması, Silivri'miz için, Yeni Mahalle'miz için çok kıymetli ve çok değerli" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Toğan, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu anlamda emeği geçen herkese, belediye başkanımıza, Mustafa Saral Bey'e, Adnan amcama ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.

Yeni Mahalle Muhtarı Müslim Üstün, açılışta yaptığı konuşmada, seçim döneminde mahalle sakinlerine verdikleri sözün arkasında durarak, mahalleye yakışır bir muhtarlık binası kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Üstün, açılışın Yeni Mahalle için hayırlı olmasını dileyerek, mahalleye hizmetlerin ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde artarak devam edeceğini vurguladı.

Açılış törenine katılanlara seslenen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, derneklerinin ayakta kalabilmesi için devletin ve askeri makamların desteğinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca, İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinin, Türk milletinin huzur içinde yaşamasını sağlamak adına verdikleri mücadeleye değindi.

Yumuk, özellikle Kore gazilerine ve Kıbrıs gazilerine teşekkür ederek, "Onlar, 8 bin kilometre uzaklıktaki bir ülkede vatanımız için savaştılar. Huzur içinde yaşıyorsak, bunun borcu onlara aittir" dedi. Ayrıca, Türkiye'nin doğusundaki durumdan da bahsederek, ülkenin etrafındaki tehlikelerden söz etti ve "Allah, bir daha ne şehit ne de gazi yaşatmasın, ancak olursa da bu insanlar her zaman ülkemizi savunmaya hazırdır" diye konuştu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silivri Şube Başkanı, Adnan Gürcan konuşmasında açılışı yapılan Gazi Evi ve Muhtarlık Hizmet Binası için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu güzel tesisin kazandırılmasında başta Balcıoğlu olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Gürcan, "Burası yalnızca gazilerin evi değil, hepimizin evi. Kapımız her zaman sizlere açık. Hepinizi Gazi Evimize bekliyoruz" diyerek, yeni tesisin tüm Silivri halkına ve gazilerine hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, bu projenin hayat bulmasında katkı sağlayan tüm yetkililere şükranlarını sundu.

Balcıoğlu'na, Türkiye ve Kıbrıs Türk Cemiyeti İşbirliği Cemiyeti Başkanı Ruşat Aydoğan tarafından, projeye katkılarından dolayı şilt takdim etti. Takdimlerin ardından, protokol üyeleriyle birlikte kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri, her iki binayı da ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri Belediyesi'nden Yeni Mahalle'de Muhtarlık Hizmet Binası ve Gazi Evi - Son Dakika

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