Silivri Belediyesi'nin düzenlediği Ayçiçek Hasat Şenliği büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Silivri Belediyesi'nin düzenlediği Ayçiçek Hasat Şenliği büyük ilgi gördü

Silivri Belediyesi\'nin düzenlediği Ayçiçek Hasat Şenliği büyük ilgi gördü

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen Gazitepe Mahallesi'ndeki Ayçiçek Hasat Şenliği'nde Hüsnü Şenlendirici sahne aldı. Şenlikte yerel üreticiler ürünlerini tanıttı ve katılımcılara ayçiçeği çekirdekleri ikram edildi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, tarıma ve emeğe verilen değeri vurgulayarak çiftçilere desteklerinin süreceğini belirtti.

08.09.2024 10:42  Güncelleme: 11:12
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(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi'nin düzenlediği Gazitepe Mahallesi'ndeki ilk Ayçiçek Hasat Şenliği yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, Hüsnü Şenlendirici sahne aldı.

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen ilk Ayçiçek Hasat Şenliği büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'nin sahne aldığı etkinlikte vatandaşlar, keyifli anlar yaşadı. Şenlikte yerel üreticiler, ürünlerini tanıtma fırsatı bulurken, katılımcılara ayçiçeği çekirdekleri kavrularak ikram edildi.

Konser öncesinde DJ Emre'nin enerjik performansı, şenlik alanına hareket kattı. Ardından sahneye çıkan Hüsnü Şenlendirici, sergilediği performansıyla izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Performans sonrasında Başkan Bora Balcıoğlu, Şenlendirici'ye çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti.

"Baba evimde Gazitepe Mahallemizdeyiz"

Şenlikte konuşan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Gururluyum, çünkü doğup büyüdüğüm, çocukluğumun geçtiği baba evimde, Gazitepe Mahallemizde Belediye Başkanı olarak sizlerle bir aradayım. Bu şehrin güzel insanları sayesinde enerjim yükseldi. Bu şenlik sadece bir hasat kutlaması değil, tarıma ve emeğe verilen değerin bir göstergesidir" dedi.

Başkan Balcıoğlu, belediyenin çiftçilere verdiği desteğin altını çizerek, "Silivri'nin dört bir yanında üretimi artırmak ve çiftçilerimizin yanında olmak en büyük önceliğimizdir" diye konuştu. Geçen dönemde Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdikleri projelerden bahseden Balcıoğlu, bu dönemde de iki belediyenin birleşimi ile daha güçlü destekler sunacaklarını belirtti.

Festivalin sadece bir hasat kutlaması olmadığını, tarıma, üretime ve emeğe verilen değerin bir göstergesi olduğunu ifade eden Başkan Balcıoğlu, ekonomik zorluklar altında vatandaşların geçim mücadelesine dikkat çekti. Şenlik ve festivallerin, ilçenin dayanışmasının ve kardeşliğinin en güçlü simgeleri olduğunu belirterek, belediyenin her zaman halkın yanında olacağını vurguladı.

Başkan Balcıoğlu ayrıca, belediyeciliğin sadece altyapı ve beton projeleriyle sınırlı olmadığını, asıl amacın toplumu her yönüyle kucaklamak olduğunu belirtti. Gençlerin umutlarını, annelerin güvenini ve çocukların geleceğini inşa etmenin asıl belediyecilik anlayışları olduğunu ifade etti. Bu bağlamda, tarımın ve toprağın önemine vurgu yaparak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir" sözlerini hatırlattı.

Başkan Balcıoğlu, konuşmasının sonunda yurttaşlara duyduğu sevgi ve bağlılığı dile getirerek, ilçeyi aydınlık bir geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceğini belirtti. Silivri'nin birlik ve beraberlikle daha da güzelleşeceğini ifade eden Balcıoğlu, katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Gazitepe Mahalle Muhtarı Secattin İldiz şenlikle ilgi yaptığı konuşmada, Başkan Balcıoğlu'na düzenlenen şenlik için teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri Belediyesi'nin düzenlediği Ayçiçek Hasat Şenliği büyük ilgi gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri Belediyesi'nin düzenlediği Ayçiçek Hasat Şenliği büyük ilgi gördü - Son Dakika
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