Silivri Belediyesi, Öğrencilerin Sınav Başvuru Ücretlerini Karşılıyor

(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi, 2026 yılında gerçekleştirilecek Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavlarına girecek öğrencilerin başvuru ücretlerini karşılıyor.

Bora Balcıoğlu başkanlığında eğitim alanında çalışmalarına devam eden Silivri Belediyesi, bu yıl düzenlenecek TYT, AYT, YDT ve MSÜ sınavlarına girecek öğrencilerin başvuru ücretlerini karşılayacak.

Öğrenciler, ödemelerini yaptıktan sonra 'https://sosyalyardim.silivri.bel.tr/sinavucreti' adresine başvuru yapabilecek. İnceleme sürecinin ardından öğrencinin IBAN numarasına sınav ücreti yatırılacak.

Desteğe ilişkin detaylı bilgi almak isteyenler, 444 20 47 numaralı telefonu arayabilecek veya 'www.silivri.bel.tr' adresini ziyaret edebilecek.