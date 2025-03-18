Silivri Belediyesi, Ramazan Boyunca İhtiyaç Sahiplerine İftar ve Yardımda Bulunuyor

(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi, ramazan ayı boyunca her gün Silivri Sahili'nde iftar çadırı kuruyor. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Eryap aşevimizde 35 mahallemizdeki ihtiyaç sahibi bin hemşehrimiz için hazırladığımız iftar yemeğini kapılarına kadar her gün teslim ediyoruz. Birlikte Dayanışma Market'imiz aracılığıyla 10 bin ramazan kolisini ihtiyaç sahibi hanelerimize ulaştırdık" dedi.

Silivri Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ilçede iftarlar düzenlemeye devam ediyor. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, iftar programına katkı sağlayan hayırseverlerden Ökkeş Nakıpoğlu'na şilt takdim etti. Başkan Balcıoğlu, ramazan ayının bereketini ve huzurunu vatandaşlarla birlikte yaşadıklarını belirtti.

"35 mahallemizdeki ihtiyaç sahibi bin hemşehrimiz için hazırladığımız iftar yemeğini her gün teslim ediyoruz"

Ramazan ayında hiç kimsenin arkada kalmayacağı anlayışıyla hizmet etmeyi sürdürdüklerini belirten Başkan Balcıoğlu, "İşte biz de bu anlayışla ramazan ayı boyunca Eryap aşevimizde 35 mahallemizdeki ihtiyaç sahibi bin hemşehrimiz için hazırladığımız iftar yemeğini kapılarına kadar her gün teslim ediyoruz. Yine bu anlayışla, Birlikte Dayanışma Market'imiz aracılığıyla 10 bin ramazan kolisini ihtiyaç sahibi hanelerimize ulaştırdık" diye konuştu.

Ramazanın manevi atmosferinde dayanışma ve paylaşma kültürüne verdikleri destekten dolayı Nakıpoğlu ailesine ve emeği geçen herkese şükranlarını sunan Başkan Balcıoğlu, "Hayırseverlik, toplumun birlik ruhunu pekiştiren en kıymetli değerlerden biridir. Allah, hayırlarını kabul eylesin" dedi.