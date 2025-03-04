Silivri'de Ramazan İftarı Düzenlendi - Son Dakika
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Silivri'de Ramazan İftarı Düzenlendi

Silivri Belediyesi, 35 mahallede düzenleyeceği iftar programlarının ilkini Seymen Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Silivri’nin her mahallesinde, her sokağında vatandaşın yanında olacaklarını vurgulayan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "İşte o yüzden Ramazan ayının ruhunu, dayanışmayı, paylaşmayı ve kardeşliği sadece bugün değil, her zaman yaşatacağız" dedi.

04.03.2025 10:06  Güncelleme: 11:04
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(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi, 35 mahallede düzenleyeceği iftar programlarının ilkini Seymen Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Silivri'nin her mahallesinde, her sokağında vatandaşın yanında olacaklarını vurgulayan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "İşte o yüzden ramazan ayının ruhunu, dayanışmayı, paylaşmayı ve kardeşliği sadece bugün değil, her zaman yaşatacağız" dedi.

Silivri Belediyesi, Seymen Mahallesi'nde iftar programı düzenledi. İftara, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

İftar programında konuşan Başkan Bora Balcıoğlu, Seymen Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. İlk iftarı vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin aileleri ve kahraman gazilerle birlikte gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Balcıoğlu, ramazan boyunca 35 mahallede düzenleyecekleri iftar programlarının ilkini, Seymen'de düzenlediklerini açıkladı.

"Ramazan'ın bereketini tüm hemşehrilerimizle paylaşmayı amaçlıyoruz"

Başkan Balcıoğlu, ramazan ayının sadece oruç tutmak değil, aynı zamanda paylaşmak, yardımlaşmak ve dayanışma içinde olmak olduğunu belirterek, "İşte biz de bu anlayışla Silivri'mizin dört bir yanında iftar sofraları kurarak, ramazanın bereketini tüm hemşehrilerimizle paylaşmayı amaçlıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki Silivri birlikte güzel" dedi.

"Biz, farklılıklarımızı zenginlik olarak gören bir anlayışa sahibiz"

Silivri'de birlik ve beraberlik içinde olmanın en büyük güçleri olduğunu vurgulayan Başkan Balcıoğlu, "Hep söylüyorum, Silivri birlikte güzel! Farklı mahallelerden, farklı kültürlerden, farklı geçmişlerden gelebiliriz. Ama bizi bir arada tutan, bizi biz yapan en büyük güç, bu topraklara duyduğumuz sevgi ve birbirimize olan bağlılığımızdır. Biz, farklılıklarımızı zenginlik olarak gören bir anlayışa sahibiz. İşte bugün burada, bu anlayışın en güzel örneğini veriyoruz" diye konuştu.

"Silivri'nin her mahallesinde, her sokağında vatandaşımızın yanında olacağız"

Başkan Balcıoğlu, bu sofraların sadece yemek yemek, oruç açmak için değil, gönülleri birleştirmek, dostlukları pekiştirmek için kurulduğunu belirterek, "İşte biz bugün burada, gönül soframızda bir araya geldik" dedi.

Belediyecilik anlayışının temelinde insan olduğunu ifade eden Başkan Balcıoğlu, "İşte o yüzden ramazan ayının bu ruhunu, dayanışmayı, paylaşmayı, kardeşliği sadece bugün değil, her zaman yaşatacağız. Silivri'nin her mahallesinde, her sokağında, her vatandaşımızın yanında olacağız" ifadelerini kullandı. İftar programında emeği olan herkese teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, "Bu sofrada emek veren, destek veren, katkı sunan herkese yürekten şükranlarımı sunuyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" diye konuştu.

Seymen Mahalle Muhtarı Bahattin Genca ise düzenlenen iftar programı için Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'na teşekkür etti. Programda bulunan herkese sağlıklı ve bereketli bir ramazan geçirmelerini dileyen Muhtar Genca, başta Başkan Balcıoğlu olmak üzere tüm belediye yetkililerine emekleri için teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri'de Ramazan İftarı Düzenlendi - Son Dakika

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