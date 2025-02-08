Silivri Belediyesi Sokak Hayvanlarına Kış Destekleri Sağlıyor

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(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi, kış şartlarında sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama ve su koyarak, can dostların yanında oluyor.

Silivri Belediyesi ekipleri, can dostları soğuk kış günlerinde yalnız bırakmıyor. Belediye ekipleri, soğuk hava koşullarında sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belirlenen beslenme noktalarına düzenli olarak mama ve su takviyesi yapıyor.

600 kilogram kuru köpek maması, 360 kilogram kuru kedi maması ve bin 800 kilogram yemek artığı mama kaplarına dağıtılıyor. İlçe genelinde, sokak hayvanlarının ulaşabileceği 80 adet mama ve su kabı bulunuyor.

Ekipler, ilçede bulunan lokanta, iş yeri, okul ve fabrikaların mutfaklarından her gün uygun gıdaları toplayarak, 35 mahalledeki sokak hayvanlarına ulaştırıyor. Yeterli miktarda gıda toplanamadığı durumlarda ise kuru mama takviyesi yapılıyor.