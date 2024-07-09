Silivri Belediyesi Yaza Merhaba Konseriyle Sezona Coşkuyla Başladı

Güncel

(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi, Gümüşyaka Mahallesi'nde düzenlenen "Yaza Merhaba Konseri" ile sezona büyük bir coşkuyla başladı.

Silivri Belediyesi'nin düzenlediği Yaza Merhaba Konseri'nde Trak İstanbul Orkestrası, sevilen şarkılarını Gümüşyaka Gece Pazarı otopark alanında vatandaşlara sundu. Konsere, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu'nun yanı sıra, Gümüşkaya Mahalle Muhtarı Mazlum Güçlü, Jandarma Karakol Komutanı Muhammet Sıddık Çetin, belediye başkan yardımcıları Tan Hüseyin Kıroğlu ve Emine Tarin ile belediye meclis üyeleri katıldı.

Etkinlik, Halk Eğitim Merkezi Bigados Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisiyle başladı. Gösterinin ardından Belediye Başkan Yardımcısı Emine Tarin, Bigados Halk Oyunları Ekibi'nin eğitmeni Yavuz Dinçer'e çiçek takdim etti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası futbolcularına teşekkür

Muhtar Mazlum Güçlü, konserin açılış konuşmasında, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden futbolculara teşekkür etti. Güçlü, özellikle Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'na teşekkürlerini ileterek, mahallenin doğal güzelliklerinin ve kültürel değerlerinin korunması gerektiğine vurgu yaptı.

Yaz mevsiminin umutları tazelediğini ve birlik beraberliği pekiştirdiğini belirten Başkan Balcıoğlu "Silivri'mizin dört bir yanından gelen değerli hemşehrilerimizle, gençlerimizle, kadınlarımızla ve çocuklarımızla birlikte çok güzel bir gün geçirdik. Hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.

"Silivri Birlikte Güzel"

Balcıoğlu, ilçenin tarihi, doğası ve kültürüyle İstanbul'un en kıymetli ilçelerinden biri olduğunu vurguladı ve "Silivri Birlikte Güzel" sloganıyla ilçeyi daha ileriye taşımak için çalıştıklarını belirtti. "Bu güzellikleri korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere daha güzel bir Silivri bırakmak hepimizin sorumluluğudur," diyerek vatandaşların sesine kulak verdiklerini ve ihtiyaçlarına cevap vermek için çalıştıklarını ekledi.

Başkan Balcıoğlu, ilçede kadınların, çocukların, gençlerin ve tüm vatandaşların eşit hizmet alacağı bir belediyecilik anlayışını benimsediklerini söyledi. Başkan Balcıoğlu, "Ay yıldızlı al bayrağımıza, İstiklal Marşımıza, ezan sesimize, cumhuriyetimize ve Atatürk'ümüze sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Şenlik programında emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, "Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor, güzel günlerin bizleri beklediğine inanıyorum. Hep birlikte, daha nice güzel günler ve şenliklerde buluşmak dileğiyle," diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Trakİstanbul Orkestrası ile coşkulu final

Balcıoğlu'nun konuşmasının ardından, Trakİstanbul Orkestrası sahneye çıkarak performansını sergiledi. İlçe CHP Meclis Üyesi Murat Okan tarafından orkestra üyelerine çiçek takdim edildi.