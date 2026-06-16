Silivri Belediyesinde Usulsüzlük Soruşturması - Son Dakika
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Silivri Belediyesinde Usulsüzlük Soruşturması

16.06.2026 17:50
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Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz tutuklandı, rüşvet iddialarıyla ilgili ifadeler alındı.

Silivri Belediyesindeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan AYM Danışmanlık İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi ortağı şüpheli Naci Aydın'ın emniyetteki ifadelerine ulaşıldı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "nüfuz ticareti", "görevi kötüye kullanma", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "imar kirliliğine neden olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz'un İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifadesinin yaklaşık 5,5 saat sürdüğü öğrenildi.

Yavuz ifadesinde, herhangi bir suç işlemediği için etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini söyledi.

Bilirkişi tarafından tespiti yapılan, Silivri Belediyesi'ne ait bir arsanın İkitelli Yapı Kooperatifine satışının ederinden az fiyata satılarak kamu zararı oluşturulduğu yönündeki soru üzerine Yavuz, satış döneminde imar müdürü olarak görev yaptığını söyledi.

Bir önceki 2019-2024 seçim döneminde, belediye başkanı tarafından 2022-2024 arasında belediye encümeni olarak atandığını anlatan Yavuz, 2024 seçiminin ardından Temmuz 2024 ortalarına kadar encümen üyeliği görevinin devam ettiğini aktardı.

Yavuz, o dönemde satış işleminin encümenlerin onaylaması sonucunda gerçekleştiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Satış işlemi de bu ara döneme denk geldiği için, bu satış işleminde ben de oy kullanmıştım. Bu satış işleminde SPK tarafından yetkilendirilen bir şirketin belirlediği fiyat aralığı tarafımıza sunuldu. Bu fiyat içerir belgeyi o tarihteki encümen başkanının bize sunduğunu hatırlıyorum. SPK tarafından yetkilendirilen şirketin belirlediği arsa fiyatı üzerinde bir teklif verildiği için satışta herhangi bir usulsüzlük olmadığını düşündüğüm için satılması üzerine oy kullandım. Arsa satışı sonrasında benim herhangi bir yetkim bulunmadığı için paranın kim tarafından kime ve nasıl ödendiği veya ödenip ödenmediğini bilmiyorum. Kamu zararı hakkında herhangi bir bilgim ve sorumluluğum yoktur."

Rüşvet iddiaları

Gıda Bankası (Silivri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) üzerinden rüşvet aldığı yönündeki iddiaya ilişkin Yavuz, kimseden rüşvet almadığını ve para talep etmediğini, derneğin ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için kurulduğunu söyledi.

Yavuz, "Silivri'de müteahhitlik yapan Naci isimli kişinin Aralık 2024'te dükkan ruhsatları karşılığında Bora Balcıoğlu'na (Tutuklanan belediye başkanı) 450 bin dolar rüşvet verdiği" yönündeki ihbara ilişkin soru üzerine, Naci Aydın'ı tanıdığını ancak iş haricinde konuşmadığını, ihbarın içeriğinde geçen rüşvet olayı ve usulsüz ruhsat işlemleriyle ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını belirtti.

HTS verileri incelendiğinde Naci Aydın'la birden fazla baz verdiği sorusuna Yavuz, "Tarafıma okunan HTS ortak baz kayıtlarını hatırlamıyorum. Ben belirtilen tarih ve saatlerde mesai saatleri olduğu için belediyede çalışıyor olabilirim. Zaten tarafıma okunan baz adresi belediyeye çok yakındır. İş adresimde baz vermem doğaldır. Naci Aydın'ın WhatsApp görüşmelerinde zabıtaların geldiğini beyan ettiği yapıda belediyenin çok yakınında yer aldığını biliyorum. Aydın ile benim, ortak bir alanda yüz yüze en fazla berberde yarım saatlik bir görüşmemiz olmuştu. Bu süre haricinde uzun süreli hiçbir görüşme olmamıştır. Ancak belediyede bulunduğum sürede kendisi belediyeye gelip başkası ile görüşmüşse benim haberim olması mümkün değildir." beyanında bulundu.

Şüpheli Naci Aydın'ın emniyet ifadesi

Soruşturma kapsamında adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan AYM Danışmanlık İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi ortağı Naci Aydın ise İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.

Dükkan ruhsatlarıyla ilgili soru üzerine Aydın, şu beyanda bulundu:

"Söz konusu dükkan ruhsatları için Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz'la görüştüm. 'Dükkanların ruhsatını almam için bizim bir uygulamamız var.' dedi. Belediyeye bağış adı altında dükkanların metrekareleri bazında benden şu anda inşaatları Silivri Yeni Mahalle'de devam etmekte olan 39 dükkan için 12 milyon lira bağış talep etti. Bana belediye iştiraki olan bir kuruluşa ait IBAN numarasını vereceğini söyledi. Birkaç gün beklemede kaldım, bana herhangi bir IBAN numarası gelmedi. Yılbaşı gelmeden, harçlar artmadan ruhsatımı almak istiyordum. Benden belediyenin yapacağı işler için bağış olarak istediklerini belirttiler. Ben de bu şekilde parça parça uğraşamayacağım için Yavuz'a paranın tamamını getireceğimi söyledim. Paraları dolara çevirdim. 12 milyonun karşılığı olarak yaklaşık 375 bin-380 bin dolar olarak hatırladığım parayı Silivri Belediye binasında Fatih Yavuz'un makam odasına götürdüm. Makam odası kalabalık olduğu için yanımda getirdiğim kartondan çanta içerisinde bulunan parayı Yavuz'un sekreterine verdim. 3-4 ay sonra ruhsatlarım çıktı. Silivri Belediyesine vermiş olduğum bu paralara karşılık olarak tarafıma hiçbir şekilde makbuz verilmedi."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Fatih Yavuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri Belediyesinde Usulsüzlük Soruşturması - Son Dakika

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