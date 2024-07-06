Silivri'de ailelerinden habersiz trafiğe çıkan minibüs kaza yaptı, 2 çocuk yaralandı

Silivri'de ailelerinden habersiz trafiğe çıktıkları minibüsle kaza yapan iki çocuk yaralandı.
Kavaklı Mahallesi Gemlik Caddesi'nde, 18 yaşından küçük kuzenler M.S.A. ve E.C.A, ailelerinden habersiz evlerinin önünde park halinde olan 34 FH 0222 plakalı minibüsle trafiğe çıktı.
E.C.A'nın kullandığı minibüs elektrik direğine çarparken, iki kuzen yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerince sıkıştığı yerden çıkarılan E.C.A, kuzeni M.S.A ile ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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