(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Alibey Camii'nin yıkımının ardından zemin iyileştirme çalışmalarına da başladı. Bayram sonrası hafriyat tamamlanarak yeni caminin temeli atılacak.
Silivri Belediyesi, depreme dayanıksız olduğu belirlenen Alibey Camii'nin yıkımının ardından yeniden inşa sürecini başlattı.
Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Bayramdan hemen sonra hafriyat işlemleri de tamamlanarak, modern, güvenli ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek yeni camimizin temelini atacağız" dedi.
Son Dakika › Güncel › Silivri'de Alibey Camii'nin Yeniden İnşası Başlıyor - Son Dakika
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