Silivri'de Ambulans ile Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı

Silivri'de ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Yeni Mahalle Abdülhalik Renda Sokağı'nda hasta almaya giden ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen ambulans devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ambulansta 3, otomobilde 2 kişi olmak üzere 5 yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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