Silivri\'de At Çiftliğinde Yangın

SİLİVRİ'deki at çiftliğinde çıkan yangında atlar tahliye edilirken 200 balya saman ve depo zarar gördü.
Yangın, saat 14.45 sıralarında Çeltik mahallesindeki at çiftliğinde çıktı. Çiftlik çalışanları ahırın yakınındaki samanlıktan çıkan dumanları görmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Ahırdaki atlar çiftlikten tahliye edilirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 200 balya saman ve saklandığı depo zarar gördü.
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