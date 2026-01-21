Silivri'de "Ateşin Ahşapla Senfonisi" Sergisi Açıldı

(İSTANBUL) - Silivri Sanat Platformu tarafından hazırlanan "Ateşin Ahşapla Senfonisi" sergisinin açılışı, Oğuz Aral Sanat Galerisi'nde gerçekleştirildi.
Silivri Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Ateşin Ahşapla Senfonisi" sergisi ziyarete açıldı. Sergi, 25 Ocak 2026 tarihine kadar 10.00-19.00 saatleri arasında gezilebilecek.
