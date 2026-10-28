Silivri\'de batan gemide kayıp 10 mürettebat için bir cansız bedene daha ulaşıldı

(İSTANBUL) - Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri açıklarında, "Alsu" isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisindeki kayıp mürettebata ulaşmak için yürütülen çalışmalarda, bir cansız erkek bedenine daha ulaşıldığını açıkladı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Eylül'de, Silivri açıklarında "Alsu" isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebata ulaşmak için yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında yürütülen arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında, olay bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğin cansız bedenine daha ulaşıldığı, cansız bedenin, kazada kaybolan mürettebattan birine ait olup olmadığının belirlenmesi, kimlik tespitinin yapılması ve kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla, yapılacak ölü muayene işleminin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği bildirildi.