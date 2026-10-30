Silivri'de bulunan cesedin batan gemideki zabit Rahmi Temel'e ait olduğu doğrulandı

Silivri açıklarında yürütülen arama çalışmaları kapsamında 28 Ekim'de bulunan cesedin, "Alsu" isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin kayıp mürettebatından Rahmi Temel'e ait olduğu tespit edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Alemdar tarafından "Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin battığı mahalde yapılan su altı görüntüleme faaliyetleri esnasında batan geminin saclarına takılı halde bulunan cansız erkek bedeni üzerinde Adli Tıp Kurumunca (ATK) inceleme yapıldı.

ATK raporunda cesedin batan geminin birinci zabiti Rahmi Temel'e ait olduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2 Eylül'de Marmara Denizi'nde ticari faaliyette bulunan "M/T Alsu" ile "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemilerin çatışması ve 10 kişilik mürettebatı bulunan "Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin batmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında olay bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğin cansız bedenine daha ulaşılmıştı.

Ceset, kazada kaybolan mürettebattan birine ait olup olmadığının belirlenmesi, kimlik tespitinin yapılması ve kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Ayrıca yapılan çalışmalarda 14 Eylül'de "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin birinci kaptanı Yaşar Kayhan'ın da cesedine ulaşılmıştı.