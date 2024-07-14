Silivri\'de Büyük Yangın Kontrol Altına Alındı

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İstanbul'un Silivri ilçesinde bir otluk alanda yangın çıktı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Bugüne kadar Silivri'mizde karşılaştığımız en büyük yangına müdahalelerimiz devam ediyor. İlçemizin 11 farklı noktasında meydana gelen yangınların çoğu kontrol altına alınmış durumda" açıklamasını yaptı.

İlçedeki Gazitepe Mahallesi'nde tarlaların da olduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin ihbar üzerine bölgeye gitmesiyle yangın kontrol altına alındı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Bugüne kadar Silivri'mizde karşılaştığımız en büyük yangına müdahalelerimiz devam ediyor. İlçemizin 11 farklı noktasında meydana gelen yangınların çoğu kontrol altına alınmış durumda" ifadelerini kullandı.