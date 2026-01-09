Silivri Belediyesi Buz Pistinin Bir Ay Ücretsiz Olacağını Duyurdu

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Belediye Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumunda, çocuklar için buz pistinin 1 ay boyunca ücretsiz olacağını duyurdu.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Ocak ayı Meclis Toplantısı'nda konuştu.

Balcıoğlu, yaklaşan yarı yıl tatiline değinerek, çocukların uzun bir maratonun ilk dönemini bitirdiğini, Belediye olarak çocukları ödüllendirmek istediklerini ifade etti.

Balcıoğlu, şöyle konuştu:

"Biz de 'Bu çocuklar tatili hak etti, peki biz onlara Silivri Belediyesi olarak nasıl bir 'Aferin' diyelim' dedik. İstedik ki; karnesini kapan evladımız eve kapanmasın, sokağa çıksın, enerjisini atsın, yüzü gülsün. Buradan Silivri'nin tüm güzel çocuklarına ve kıymetli ailelerine müjdemi veriyorum. Hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz; 16 Ocak'ta, yani tatilin hemen başında buz pistimizi açıyoruz. Tam 1 ay boyunca tüm öğrencilerimize, tüm yavrularımıza sonuna kadar ücretsiz bir şekilde hizmet verecek. 16 Ocak'taki açılışımıza tüm hemşehrilerimizi ve yavrularımızı bekliyorum."